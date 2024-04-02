Двое российских яхтсменов получили нейтральный статус и примут участие в олимпийском отборе

Как стало известно «СЭ», Россия будет представлена двумя яхтсменами на регате «Последний шанс» 20-28 апреля, последней в отборе на Олимпиаду-2024. В классе Nacra 17 на старт выйдут чемпионы России в этой дисциплине пара Елизавета Жеребцова/Михаил Ушков.

Благодаря нахождению за рубежом и тренировкам с иностранными специалистами Жеребцова и Ушков прошли через фильтр Международной федерации парусного спорта.

Жеребцова — дочь российского бизнесмена Олега Жеребцова, основателя сети гипермаркетов «Лента», а ныне генерального директора компании Solopharm, которая входит в список системообразующих в фармацевтической отрасли (согласно перечня Минпромторга).