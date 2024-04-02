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Парусный спорт

2 апреля, 18:20

Международная федерация парусного спорта отказывается пускать на соревнования россиян с военным прошлым

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Соревнования по парусному спорту.
Фото Global Look Press
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Как стало известно «СЭ», Международная федерация парусного спорта дополнила критерии Международного олимпийского комитета по участию россиян в Играх в Париже своими условиями. Причем World Sailing нарушила при этом юридический принцип обратной силы.

В декларации, которую отправила в адрес россиян федерация (есть в распоряжении «СЭ»), содержатся обязательства не быть связанным контрактами с российскими или белорусскими военными организациями или организациями, обеспечивающими национальную безопасность, с 24 февраля 2022 года, то есть почти за два года до появления декларации. МОК не упоминал конкретной даты при проверке принадлежности к силовым структурам.

Кроме того, в Политике World Sailing, которую обязуется соблюдать подписавший декларацию спортсмен, говорится о том, что уже с 24 февраля 2022 года спортсмен был обязан «воздерживаться от ассоциаций себя с флагом и гимном страны».

Российские яхтсмены могут попасть на Олимпиаду через регату «Последний шанс», которая состоится во французском Йере 20-28 апреля.

Подробнее о сложностях российских яхтсменов с Олимпиадой, украинском факторе и специальной декларации читайте здесь.

Российские яхтсмены попытаются попасть на&nbsp;Олимпиаду-2024. «Заплатили деньги за мачты — а их перевели украинцам». В парусном спорте россиян отсекают от Олимпиады особенно жестко

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