Артемьев рассказал об отсутствии отношений со Всемирной федерацией регби

Председатель высшего совета ФРР Игорь Артемьев сообщил, что у федерация регби России (ФРР) на данный момент нет отношений со Всемирной федерацией регби (World Rugby).

«После того как они приостановили наше членство, первое время была еще какая-то вялая переписка. А сейчас они просто не отвечают на наши письма, причем мы пишем письма технического характера, никого ни о чем не просим. Понимаем, что эта ситуация носит общеполитический характер, и она должна разрешиться для всех, а не только для регби. Мы вместе со всеми общероссийскими федерациями и будем действовать солидарно», — цитирует Артемьева ТАСС.