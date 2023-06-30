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Сегодня, 10:56

Артемьев рассказал об отсутствии отношений со Всемирной федерацией регби

Виктория Кравченко
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Председатель высшего совета ФРР Игорь Артемьев сообщил, что у федерация регби России (ФРР) на данный момент нет отношений со Всемирной федерацией регби (World Rugby).

«После того как они приостановили наше членство, первое время была еще какая-то вялая переписка. А сейчас они просто не отвечают на наши письма, причем мы пишем письма технического характера, никого ни о чем не просим. Понимаем, что эта ситуация носит общеполитический характер, и она должна разрешиться для всех, а не только для регби. Мы вместе со всеми общероссийскими федерациями и будем действовать солидарно», — цитирует Артемьева ТАСС.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов российских спортсменов, не поддерживавших СВО, в нейтральном статусе. Также организация призвала не допускать до турниров атлетов в командных видах спорта.

Источник: https://tass.ru/sport/18156267
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