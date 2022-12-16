16 декабря, 20:07
Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо посмеялся над заявлением старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко, оценившего последние неудачи норвежцев на Кубке мира как намеренную попытку возродить интригу в турнире.
«Мы, наверное, стали роботами, чтобы управлять нами с пульта и решать, когда нам двигаться быстро, а когда медленно. Конечно, я это отрицаю. Мы стараемся выкладываться по максимуму в каждой гонке в пределах своих возможностей.
Пусть думает, что хочет, и говорит столько, сколько хочет. Я знаю, что мне на это наплевать. Возможно, он говорит это только для того, чтобы попасть в заголовки. Если он действительно имеет в виду что-то подобное, то это его дело», — приводит слова Клебо NRK.
28 февраля исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов до участия в соревнованиях из-за событий на Украине. Многие федерации последовали этим рекомендациям.