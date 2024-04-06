Зимятов — о норвежцах: «Они предали нас, отказались поддерживать. Все меньше интереса на них смотреть»

Четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов в интервью «СЭ» рассказал о том, насколько пристально следит за международными стартами после отстранения россиян.

«Постольку-поскольку слежу. Как-то все меньше интереса возникает смотреть. Неприятно видеть, как они поступили с нами, с русскими спортсменами. Я бы сказал даже, что как-то предали нас, отказались поддерживать, резкие заявления выдают. Прежде всего, конечно, речь о Скандинавских странах — Норвегии, Швеции.

Какие-то контакты были с ветеранами, но общаемся минимально. У нашего поколения ведь и соцсетей нет, мы в интернете не сидим. Созвониться... Пока не было такого», — сказал Зимятов.

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS), несмотря на последние рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), отказывается допускать россиян на старты под своей эгидой под нейтральным флагом.