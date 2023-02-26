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Сегодня, 16:30

«Чемпионат мира — у нас. Сейчас две страны, а будет больше!» Большунов поспорил с журналистом о статусе турнира в Малиновке

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Александр Большунов.
Фото Министерство спорта Архангельской области
Йоханнес Клебо.
Фото Reuters
Сергей Устюгов, Александр Большунов, Илья Семиков.
Фото Федерация лыжных гонок России
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Яркое интервью лучшего лыжника России — о прощении Баха, наказаниях норвежцам и альтернативном ЧМ на «Чемпионских высотах».

Александр Большунов продолжает забирать золото на «Чемпионских высотах» в Архангельской области. После осечки в личном спринте он выиграл скиатлон, а теперь и командный спринт за регион в паре с Александром Терентьевым. После победы с присущей иронией ответил на вопросы журналистов. В том числе поспорил с корреспондентом «СЭ» по поводу статуса альтернативного чемпионата мира, которым часто называют этот турнир.

Знаешь, сколько Баху надо извиняться? Они столько грехов уже наделали!

— С какими мыслями прошла гонка?

— С мыслями о победе, что нужно догонять Артема [Мальцева]. И пытаться выигрывать. Смотрю, что Якимушкин отрывается, понимаю: главное, не повторить результат девчонок. И не дать тюменской команде выиграть, как у них (смеется). У нас все получилось.

— Сегодня Прощеное воскресенье. Саша просил у тебя прощения за свой этап?

— Да какие прощения? Он отработал, я отработал. Если бы чуть-чуть недоработал, отставание было бы больше. Можно было и не отыграть. Получилось отставание, но отыгрываемое.

— Что ответишь, если Бах попросит прощения?

— Там знаешь, сколько надо извиняться?! Сколько уже грехов они наделали!

— Но примешь?

— Прощать надо всех, кто бы это ни был. Нельзя постоянно жить в обидах. Это нормальная тема — прощать надо всех. Даже тех, кто неправильно поступает, можно простить. Но если он еще раз так сделает, то нет ему прощения.

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Клебо не выиграл скиатлон — думаю, нормально, шесть золотых уже не возьмет

— Можно ли сказать, что сегодня была реинкарнация олимпийского спринта — ты с Терентьевым выиграл?

— Не скажу так. Сегодня была очень интересная гонка, такой азарт. И для нас, и для зрителей. До последнего было непонятно, кто победит. Представлять Архангельскую область здесь — особая ответственность, мы здесь тренируемся почти все лето.

Йоханнес Клебо. Фото Reuters
Йоханнес Клебо.
Фото Reuters

— Следишь за чемпионатом мира?

— Не смотрю. Позавчера был день рождения у моей супруги Ани [Жеребятьевой]. Звонил журналист Юрию Викторовичу Бородавко. Я услышал, что спрашивают про скиатлон, а я не знаю, что там, у нас у самих проходит чемпионат мира. Думаю, Клебо выиграл. На следующее утро встаю — оказывается, не Клебо! Думаю — нормально! Значит, он уже не выполнит программу шесть золотых медалей. Это уже «до свидания»! А ведь еще нас нет!

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— Есть кто-то там, кто поддерживает, пишет тебе?

— Есть один человек, который там работает и находится и всегда меня поддерживает. Понятно, что лучше не говорить об этих людях. Но есть люди, которые поддерживают и всегда ждут нашего возвращения.

— А спортсмены пишут?

— Какой им смысл писать? Нас нет, и им проще будет. Сами понимаете, с нами им сложнее попадать в топ-3.

— Норвежские журналисты жалеют, что нет русских. Говорят, что и спортсмены жалеют, но сказать об этом не могут.

— Ну да, так и есть. Это правильная позиция. Все могут говорить, но за это будет наказание, если скажут. Мы все же понимаем. Нет смысла на кого-то обижаться.

— Ты ставил перед собой задачу здесь завоевать шесть золотых медалей?

— Сложно выиграть шесть золотых медалей. Есть индивидуальные, но есть и командные гонки. Сейчас эстафету мы уже, скорее всего, не побежим. Два спортсмена заболели, а всего из Архангельской области было четыре лыжника. Уже не получается.

— А нельзя так, чтобы вы два этапа бежали?

— Терентьев предлагал — он бежит первый и четвертый этап, я — второй и третий.

— А так по правилам можно?

— Не знаю (смеется). Надо у Елены Валерьевны спросить.

— Расстроились, что не побежите в эстафете?

— Не знаю, в принципе еще есть время для эстафеты. Может быть, еще все нормально будет.

Сергей Устюгов, Александр Большунов, Илья Семиков. Фото Федерация лыжных гонок России
Сергей Устюгов, Александр Большунов, Илья Семиков.
Федерация лыжных гонок России

Мы будем выступать на Олимпиаде-2026

— Можно дегтя добавлю? — спрашиваю у Большунова.

— Как обычно, — отвечает с юмором Александр.

— Много читал комментариев после твоих слов про альтернативный чемпионат мира. Люди пишут — чемпионат мира есть один.

— Чемпионат есть один, и он у нас. На все вопросы — до свидания!

— Тебе не кажется, что это самообман? Норвежцы не будут приезжать на «Чемпионские высоты», это мы будем должны возвращаться на чемпионат мира.

— Слушай, мне неинтересно, что сейчас происходит на Кубке мира и чемпионате мира. Я уже это говорил.

— Весь мир там, а у нас две страны.

— Весь мир здесь, я хочу тебе сказать.

— Две страны, Саша.

— Сейчас две, а потом будет больше. Всегда так получается, потом приходит наше время. И мы скажем всем «до свидания»! Хватит уже на самом деле, потому что нас там не ждут. Мы не собираемся никого закрывать, запрещать приезжать.

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— Последние новости МОК не говорят о том, что нас ждут? Это блеф?

— Эти новости сейчас одни, а завтра Бах проснется, ему позвонят, и они станут другие. Ему скажут менять свое мнение. Так, наверное, и происходит. Он же не сам свою точку зрения выражает.

— Получается, ты не особо веришь, что будешь выступать на Олимпиаде-2026?

— Мы будем выступать на Олимпиаде-2026!

— Но в Малиновке?

— Ну не факт (смеется). Всему свое время. Запомните эту фразу.

— Какое отношение у тебя к нейтральному статусу?

— Не буду ничего комментировать. Скажу — всему свое время и посмотрим, что будет дальше. Сами понимаете, вся ситуация, которая происходит в мире, может измениться по щелчку пальцев.

Олимпиада
Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
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