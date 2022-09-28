28 сентября в Кубке России пройдет большинство игр третьего тура группового этапа. В одной из них «Краснодар» на «Краснодар Арене» сыграет с «Нижним Новгородом». Матч начнется в 20.00 по московскому времени, главный арбитр встречи — Роман Сафьян. Прямую трансляцию смотрите на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер», эфир стартует в 19.55 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ склоняются к победе «Краснодара»: коэффициент на его успех — 1.63, что составляет приблизительно 60% вероятности. Выигрыш «Нижнего Новгорода» предложен с котировкой 5.20 (18%) — это самый малореальный исход матча. Ничья идет за 4.30 (22%).

Верите в команду Михаила Галактионова? Ставка в 1000 рублей на ее победу в случае триумфа принесет 5200 рублей.

Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на отсутствие шансов «Нижнего» на три очка:

• за 7.60 можно взять ничью 1:1 и победу хозяев со счетом 1:0;

• за 7.80 — выигрыш «Краснодара» 2:1 и 2:0.

Аналитики слабо верят даже в то, что команда Михаила Галактионова не проиграет: коэффициент на этот рынок — 2.37. При этом нижегородцы стартовали в Кубке России с двух побед: обыграли «Локомотив» (2:0) и «Химки» в серии пенальти. «Нижний Новгород» даже возглавил группу, но «Краснодар» отстает всего на одно очко.

Команды лишь однажды встречались в Кубке России — в 2019 году на стадии 1/16 финала. Тогда нижегородцы вымучили минимальную победу (1:0). Считаете, что в предстоящем матче отличатся обе команды? Поставить на это можно с котировкой 1.76, обратный рынок оценен в 2.06.

Ждете результативную игру? Тотал больше 2.5 гола предложено оформить с котировкой 1.72, ТМ 2.5 доступен за 2.20.

Также доступен широкий выбор комбинированных ставок. Например, поставить на победу хозяев и ТБ 2.5 можно за 2.38.