Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:35

«Локомотив» — «Зенит»: команда Семака возьмет реванш за поражение в первом круге по мнению Адамяна

Клаудиньо.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

3 декабря в 16.30 по московскому времени в 17-м туре РПЛ «Локомотив» примет «Зенит». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Карен Адамян.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
03 дек, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Зенит

В какой форме «Локомотив»

В последнее время «Локомотив» редко выигрывает. В пяти предыдущих турах РПЛ в активе железнодорожников всего одна победа при трех ничьих и одном поражении. На этом отрезке они уступили «Ростову» (0:1), обыграли «Ахмат» (2:1) и разошлись миром с «Динамо» (0:0), «Спартаком» (1:1) и «Крыльями Советов» (3:3). После 16 матчей красно-зеленые набрали 25 очков и располагаются на восьмой позиции в таблице. А в первой встрече 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России подопечные Михаила Галактионова в гостях сыграли вничью с «Балтикой» (2:2).

Первая ставка без рисков! Зарегистрируйся и получи фрибет 2000 рублей новым клиентам ФОНБЕТ с промокодом EXPRESS

«Локомотив» посредственно обороняется и делит седьмое место со «Спартаком» и «Ахматом» по пропущенным мячам (по 22). В последнем матче в РПЛ против «Крыльев Советов» железнодорожники позволили самарцам забить три гола, при этом волжане дважды отличились после 90-й минуты. Затем красно-зеленые пропустили два мяча от «Балтики» в FONBET Кубке России. В этот раз компенсированное время сыграло уже на руку «Локомотиву»: форвард Тимур Сулейманов сравнял счет на 93-й минуте. Также он стал автором первого гола в этой встрече.

&laquo;Спартак&raquo;. «Ахмат» — худшая домашняя команда сезона. Но «Спартак» не вывезет третий гостевой матч за неделю

В какой форме «Зенит»

Беспроигрышная серия «Зенита» в РПЛ составляет шесть матчей. На этом отрезке петербуржцы одержали пять побед при одной ничьей. Они обыграли «Сочи» (2:0), «Крылья Советов» (3:1), «Ахмат» (2:1) и «Балтику» (2:0), свели к ничьей встречу с «Краснодаром» (1:1) и снова уверенно разобрались с «Сочи» (3:0). Последняя победа над сочинцами позволила сине-бело-голубым впервые в сезоне возглавить таблицу чемпионата России. Они на одно очко опережают «Краснодар», который опустился на вторую строчку. Правда, в заключительном матче подопечные Сергея Семака потерпели поражение — минимально уступили «Динамо» (0:1) в первой встрече 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

Кубковая игра против «Динамо» стала для «Зенита» первой за долгое время, в которой петербуржцы не смогли отличиться. До этого они забивали в 12 матчах подряд во всех турнирах. При этом в пяти из шести предыдущих встреч в РПЛ сине-бело-голубые поражали ворота соперников как минимум два раза. Кроме того, на этом отрезке «Зенит» надежно действовал в обороне и пропустил лишь три гола.

Пеп Гвардиола. Гвардиола знал, что у «Сити» будут проблемы после требла. Команда много позволяет соперникам, но «Тоттенхэму» это не поможет

«Локомотив» — «Зенит»: статистика личных встреч

В целом «Локомотив» является довольно удобным соперником для «Зенита». В пяти предыдущих очных встречах петербуржцы одержали три победы при одной ничьей и одном поражении. В прошлом чемпионате России оба матча завершились в пользу сине-бело-голубых (5:0 и 2:1). Однако в первом очном противостоянии в этом сезоне выиграли железнодорожники (2:1).

Прогноз Карена Адамяна на матч «Локомотив» — «Зенит» 3 декабря

«Есть ощущение, что поражение от «Динамо» в FONBET Кубке России только раззадорит «Зенит». Выйдя на первое место в РПЛ, петербуржцы явно не намерены его уступать. Команда Семака постарается взять максимум очков в предстоящем матче с «Локомотивом», который в последнее время много пропускает. Ситуация для хозяев осложняется дисквалификацией Баринова, без которого железнодорожникам будет тяжело в центре поля. Думаю, что «Зенит» воспользуется проблемами соперника и возьмет реванш за поражение в очной встрече первого круга», — считает Адамян.

В букмекерской компании ФОНБЕТ на победу «Зенита» в предстоящей встрече можно поставить с коэффициентом 2.10.

Первая ставка без рисков! Зарегистрируйся и получи фрибет 2000 рублей новым клиентам ФОНБЕТ с промокодом EXPRESS

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
1
Обсудить
Читайте также
Двухмиллионный посетитель выставки «Россия» выиграл экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС
На СВО погиб ставший известным благодаря клипу украинской группы «Грибы» Денис Степанов
Чувство номера: ЦБ сообщил о запуске переводов по СБП в пять стран
Убившую новорожденного ребенка в поезде МЦК мать осудили на три года
Популярное видео
Дмитрий Яшкин выбыл на три месяца
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
У лидера чемпионата «Спартака» пошли поражения
«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук вернется в большой хоккей спустя 2,5 года
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Валиевой не нужны четверные, а Косторной — парное катание? Live
Воронков, Чинахов, Марченко и Проворов забили в одном матче НХЛ
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Форварду «Коламбуса» Воронкову плохо в Америке
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, произвольный танец
Материалы сюжета: РПЛ, 17-й тур: «Локомотив» — «Зенит», ЦСКА — «Ростов» и другие матчи
«Факел» и «Балтика» установили рекорд текущего сезона РПЛ по количеству фолов
Тарпищев: «Абаскаль сегодня не годится для «Спартака»
Дьяков поделился ожиданиями от предстоящего матча «Спартака» с «Ахматом» в РПЛ
«Локомотив» — «Зенит»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
«Краснодар» — «Оренбург»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
Способен ли «Локомотив» дважды за год обыграть «Зенит»? Следи за топ-матчем РПЛ с фрибетом 2000 рублей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: прогноз на матч ла лиги 2 декабря 2023 года

«Реал» — «Гранада»: где смотреть матч ла лиги 2 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире