«Локомотив» — «Зенит»: команда Семака возьмет реванш за поражение в первом круге по мнению Адамяна

3 декабря в 16.30 по московскому времени в 17-м туре РПЛ «Локомотив» примет «Зенит». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Карен Адамян.

В какой форме «Локомотив»

В последнее время «Локомотив» редко выигрывает. В пяти предыдущих турах РПЛ в активе железнодорожников всего одна победа при трех ничьих и одном поражении. На этом отрезке они уступили «Ростову» (0:1), обыграли «Ахмат» (2:1) и разошлись миром с «Динамо» (0:0), «Спартаком» (1:1) и «Крыльями Советов» (3:3). После 16 матчей красно-зеленые набрали 25 очков и располагаются на восьмой позиции в таблице. А в первой встрече 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России подопечные Михаила Галактионова в гостях сыграли вничью с «Балтикой» (2:2).

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«Локомотив» посредственно обороняется и делит седьмое место со «Спартаком» и «Ахматом» по пропущенным мячам (по 22). В последнем матче в РПЛ против «Крыльев Советов» железнодорожники позволили самарцам забить три гола, при этом волжане дважды отличились после 90-й минуты. Затем красно-зеленые пропустили два мяча от «Балтики» в FONBET Кубке России. В этот раз компенсированное время сыграло уже на руку «Локомотиву»: форвард Тимур Сулейманов сравнял счет на 93-й минуте. Также он стал автором первого гола в этой встрече.

В какой форме «Зенит»

Беспроигрышная серия «Зенита» в РПЛ составляет шесть матчей. На этом отрезке петербуржцы одержали пять побед при одной ничьей. Они обыграли «Сочи» (2:0), «Крылья Советов» (3:1), «Ахмат» (2:1) и «Балтику» (2:0), свели к ничьей встречу с «Краснодаром» (1:1) и снова уверенно разобрались с «Сочи» (3:0). Последняя победа над сочинцами позволила сине-бело-голубым впервые в сезоне возглавить таблицу чемпионата России. Они на одно очко опережают «Краснодар», который опустился на вторую строчку. Правда, в заключительном матче подопечные Сергея Семака потерпели поражение — минимально уступили «Динамо» (0:1) в первой встрече 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

Кубковая игра против «Динамо» стала для «Зенита» первой за долгое время, в которой петербуржцы не смогли отличиться. До этого они забивали в 12 матчах подряд во всех турнирах. При этом в пяти из шести предыдущих встреч в РПЛ сине-бело-голубые поражали ворота соперников как минимум два раза. Кроме того, на этом отрезке «Зенит» надежно действовал в обороне и пропустил лишь три гола.

«Локомотив» — «Зенит»: статистика личных встреч

В целом «Локомотив» является довольно удобным соперником для «Зенита». В пяти предыдущих очных встречах петербуржцы одержали три победы при одной ничьей и одном поражении. В прошлом чемпионате России оба матча завершились в пользу сине-бело-голубых (5:0 и 2:1). Однако в первом очном противостоянии в этом сезоне выиграли железнодорожники (2:1).

Прогноз Карена Адамяна на матч «Локомотив» — «Зенит» 3 декабря

«Есть ощущение, что поражение от «Динамо» в FONBET Кубке России только раззадорит «Зенит». Выйдя на первое место в РПЛ, петербуржцы явно не намерены его уступать. Команда Семака постарается взять максимум очков в предстоящем матче с «Локомотивом», который в последнее время много пропускает. Ситуация для хозяев осложняется дисквалификацией Баринова, без которого железнодорожникам будет тяжело в центре поля. Думаю, что «Зенит» воспользуется проблемами соперника и возьмет реванш за поражение в очной встрече первого круга», — считает Адамян.

В букмекерской компании ФОНБЕТ на победу «Зенита» в предстоящей встрече можно поставить с коэффициентом 2.10.

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