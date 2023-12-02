Еще и после искусственного поля в Оренбурге.

3 декабря московский «Спартак» ждет выезд в Грозный к «Ахмату». Игра 17-го тура чемпионата России состоится на «Ахмат Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, телеканале «Матч! Премьер» и онлайн-платформе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 18.55 мск. Главным арбитром назначен Евгений Кукляк.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ахмат» — «Спартак» 3 декабря 2023 года

«Спартак» — фаворит предстоящей игры, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На победу красно-белых можно поставить за 2.32, что примерно 43% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.61 (24%), успех «Ахмата» — за 3.02 (33%).

Получится ли у хозяев потрепать соперника? Вариант 1Х идет за 1.66.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.71, ТМ 2.5 — в 2.18.

Если соперники обменяются забитыми мячами, сыграет пари за 1.59. Если нет, то 2.35.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

ничья 1:1 — 6.40;

2:1 в пользу гостей — 8.50;

1:0 — 10.0.

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«Ахмат» — «Спартак»: прогноз и анализ матча 17-го тура РПЛ 3 декабря 2023 года

«Спартак» на днях снова проиграл — это теперь звучит не как что-то сенсационное, а вполне обыденное. В этом сезоне красно-белые накопили уже пять поражений в 16 матчах РПЛ и добавили к ним три неудачи в Кубке России. Последняя случилась в 1/4 финала турнира против «Оренбурга» — одна из слабейших команд сезона победила со счетом 1:0.

В последних 10 матчах у Абаскаля и компании всего три победы при пяти поражениях и двух ничьих. На этом отрезке красно-белые пропустили 17 мячей и забили лишь 11 раз. Вопросы есть ко всем игрокам и линиям, но решаться они будут, похоже, уже во время зимнего перерыва, до которого осталось провести две игры.

Ближайшая пройдет в Грозном, где в последнее время очки дарят всем подряд. Еще недавно выездов к «Ахмату» боялись даже топ-клубы, но в этом сезоне грозненцы чересчур гостеприимны. По набранным на своем поле баллам они занимают последнее место в РПЛ. В семи матчах они взяли всего пять очков: на их счету одна победа, две ничьих и четыре поражения.

Отсутствие положительных результатов на домашнем поле мешает «Ахмату» комфортно чувствовать себя в РПЛ. Грозненцы располагаются на 14-м месте в таблице и всего на три балла опережают замыкающий таблицу «Сочи». В последних пяти играх чемпионата на их счету четыре поражения и ничья, а единственная победа была добыта аж 2 сентября над «Уралом».

Может показаться, что вот он, шанс для «Спартака» на довольно легкие три очка, но это заблуждение. Москвичи на выезде взяли в РПЛ всего семь баллов (две победы, ничья и четыре поражения), пропустив 13 мячей при девяти забитых.

Прогноз и ставка на матч «Ахмат» — «Спартак»

«Спартак» третий раз за неделю сыграет на выезде, причем команде пришлось прилично поколесить по стране — за несколько дней они посетили Калининград, Оренбург и Грозный. Причем кубковый матч им пришлось провести на искусственном газоне, что также оставит свой отпечаток на готовности футболистов.

«Ахмат» же целенаправленно готовился к приему красно-белых и как минимум физически будет очень конкурентоспособен. А техническая составляющая зимой в РПЛ зачастую отходит на второй план, поэтому очередная потеря очков со стороны обеих команд не станет сюрпризом.

Рекомендуемая ставка: ничья за 3.61.

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