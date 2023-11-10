ATP Finals 2023: расписание матчей 12 и 13 ноября

Ежегодный итоговый турнир среди мужчин ATP Finals 2023 начнется в воскресенье, 12 ноября. Матчи пройдут в Турине (Италия) на арене Pala Alpitour.

В турнире участвуют игроки и пары, показавшие лучшие результаты в текущем году. Среди восьми теннисистов, квалифицировавшихся на ATP Finals 2023, будет два россиянина: Даниил Медведев и Андрей Рублев. Действующим победителем Итогового турнира ATP является сербский теннисист Новак Джокович.

Турнир проходит по круговой системе: участников поделили на две группы, внутри которых они играют друг против друга. По двое лучших игроков выходят в полуфинал, а победители затем выступают в финале.

12 ноября, воскресенье

Янник Синнер (Италия, 4) — Стефанос Циципас (Греция, 6) — не ранее 16:30

Новак Джокович (Сербия, 1) — Хольгер Руне (Дания, 8) — не ранее 23:00

13 ноября, понедельник

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Александр Зверев (Германия, 7) — не ранее 16:30

Даниил Медведев (Россия, 3) — Андрей Рублев (Россия, 5) — не ранее 23:00

Время начала матчей — ориентировочное и московское.

Медведев и Рублев вступают в борьбу за рекордные призовые ATP Finals