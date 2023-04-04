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Сегодня, 13:49

Чесноков о Медведеве: «Теннисист такого уровня должен постоянно доказывать, что он — лучший в мире»

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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков считает, что российскому теннисисту Даниилу Медведеву нельзя думать о сгорании рейтинговых очков, набранных им весной.

«В последнее время Медведев набрал большое количество рейтинговых очков, которые через год сгорят. Но ему нельзя думать об этом. Теннисист такого уровня должен постоянно доказывать, что он — лучший в мире. Тут в дело вступает психология. Если игрок перестает стремиться к победам и начинает заботиться о том, как ему защитить уже набранные очки, он заканчивается как большой спортсмен. Или ты идешь дальше, или пытаешься спасти нажитое непосильным трудом, другого не дано», — цитирует Чеснокова Betonmobile.ru.

Даниил Медведев весной выиграл четыре крупных турнира АТР и набрал 2850 рейтинговых очков, которые сгорят через год. На следующей неделе 27-летний россиянин примет участие в «Мастерсе» в Монте-Карло.

Источник: https://betonmobile.ru/andrey-chesnokov-medvedevu-seychas-nelzya-dumat-o-tom-chto-cherez-god-ego-reytingovyie-ochki-sgoryat
Теннис
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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