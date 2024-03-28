Карацев поделился новостями о ходе восстановления

Российский теннисист Аслан Карацев рассказал о ходе восстановления. Он заявил, что хочет вернуться в турниры.

«Хотел бы поделиться краткой информацией о ходе моего восстановления. Все идет хорошо, и я горю желанием поскорее вернуться в турниры! Спасибо всем вам за добрые пожелания и поддержку!» — написал теннисист.

Ранее теннисист снялся с Открытого чемпионата Австралии-2024 из-за травмы, полученной в турнире в Брисбене (Австралия).

В январе этого года Карацев перенес операцию на колене.