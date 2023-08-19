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Сегодня, 16:11

Кириленко предложил Джоковичу сыграть в своей ветеранской баскетбольной команде

Алина Савинова
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Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко ответил сербскому теннисисту Новаку Джоковичу, который обратился к нему после совместной тренировки с россиянином Андреем Рублевым.

«Я уже Джоковичу написал ответ, что наша ветеранская команда ждет пойнтгарда [разыгрывающего, — прим. «СЭ»] сербского. Хватит уже унижать молодежь, пора бы и честь знать», — приводит ТАСС слова Кириленко.

19 августа 23-кратный чемпион турниров «Большого шлема» опубликовал в социальных сетях видео с совместной баскетбольной тренировки с Рублевым. Также он на русском задал вопрос Кириленко: «Что ты думаешь о наших навыках?»

42-летний Кириленко является обладателем золотых медалей чемпионата Европы по баскетболу 2007 года, бронзовых медалей чемпионата Европы 2011 года и бронзовым призером Олимпийских игр в Лондоне.

Источник: https://tass.ru/sport/18543449
Теннис
Андрей Кириленко
Андрей Рублев
Новак Джокович
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