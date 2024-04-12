Джокович обыграл Де Минаура и вышел в полуфинал турнира в Монте-Карло

Сербский теннисист Новак Джокович победил австралийца Алекса Де Минаура в четвертьфинале турнира в Монте-Карло — 7:5, 6:4. Игра продолжалась 2 часа 5 минут. Джокович сделал 2 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету австралийца 3 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7. Следующим соперником Джоковича станет победитель пары Уго Умбер (Франция, 14) — Каспер Рууд (Норвегия, 8). Монте-Карло (Монако) Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters Призовой фонд 5?950?575 евро Открытые корты, грунт Одиночный разряд Четвертьфинал Новак Джокович (Сербия, 1) — Алекс Де Минаур (Австралия, 11) — 7:5, 6:4