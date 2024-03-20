Петкович: «За исключением Зверева, 98 из 100 игроков любят Медведева»

Немецкая теннисистка Андреа Петкович удивлена тем, как россиянина Даниила Медведева изобразили в сериале Netflix «Брейк-пойнт».

«Люди, которые не занимаются теннисом, но посмотрели сериал, подходили ко мне и говорили: «Медведев такой идиот. Он хуже всех в туре!» Я отвечала: «Не говори этого больше никогда!» Сейчас меня это злит, потому что тогда я просто подумала: «Ух, плохой образ, но ладно, идем дальше», — цитирует Петкович Tennis-Infinity.

Спортсменка отметила, что почти все игроки в туре любят Медведева.

«Да, у него есть странные причуды, но они есть у каждого игрока... За исключением Зверева, 98 из 100 игроков любят Медведева. В каждом интервью они говорят: «Кто самый смешной? Медведев», «Кто самый умный? Медведев», «Кто самый крутой? Медведев», — добавила она.

В сериале «Брейк-пойнт», новый сезон которого вышел в январе 2024 года, Медведева показали злодеем, а немца Александра Зверева — героем.

На данный момент Медведев занимает четвертое место в рейтинге АТР. 28-летний россиянин является победителем одного турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат США-2021). Всего за карьеру он выиграл 20 турниров ATP в одиночном разряде.