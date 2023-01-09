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Сегодня, 10:21

Рублев стал первой ракеткой России, обойдя Медведева

Руслан Минаев
Андрей Рублев.
Фото Global Look Press
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Россиянин Андрей Рублев стал первой ракеткой России после обновленного рейтинга ATP. Он обошел соотечественника Даниила Медведева и теперь занимает 6-е место. Победитель US-Open-2021 опустился на 8-ю строчку.

Среди других изменений в топ-10: датчанин Хольгер Руне вошел в лучшую десятку, сместив оттуда поляка Хуберта Хуркача (11-я строчка).

Аслан Карацев поднялся на семь позиций и теперь — 52-й. Роман Сафиуллин потерял 10 мест и занимает 98-ю строчку рейтинга ATP.

Рейтинг ATP от 9 января 2023 года:

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6820.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 5770.

3 (3). Каспер Рууд (Норвегия) — 5720.

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 5715.

5 (5). Новак Джокович (Сербия) — 5070.

6 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3930.

7 (8). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3895.

8 (7). Даниил Медведев (Россия) — 3860.

9 (9). Тэйлор Фритц (США) — 3585.

10 (11). Хольгер Руне (Дания) — 2876...

20 (20). Карен Хачанов (Россия) — 1885...

52 (59). Аслан Карацев (Россия) — 875...

98 (88). Роман Сафиуллин (Россия) — 563.

Теннис
Андрей Рублев
Аслан Карацев
Даниил Медведев
Роман Сафиуллин
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