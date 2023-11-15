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Сегодня, 17:57

Рублев проиграл Алькарасу на Итоговом турнире ATP

Руслан Минаев
Андрей Рублев.
Фото AFP
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Россиянин Андрей Рублев проиграл испанцу Карлосу Алькарасу во втором матче на Итоговом турнире ATP — 5:7, 2:6. Матч длился 1 час 15 минут.

Рублев за игру сделал 4 эйса и допустил 2 двойные ошибки. У Алькараса — 5 эйсов и 3 из 6 реализованных брейк-пойнта.

В начале второго сета Рублев в гневе разбил колено ракеткой после проигранного гейма на своей подаче.

В первом матче на турнире в Турине Рублев проиграл Даниилу Медведеву, Алькарас уступил Александру Звереву. Немец и россиянин сыграют между собой в следующем матче красной группы. Их встреча состоится 15 ноября. Начало — в 23.00 мск.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матчей среды на Итоговом турнире ATP.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Красная группа

Карлос Алькарас (Испания, 2) — Андрей Рублев (Россия, 5) — 7:5, 6:2

Теннис
Андрей Рублев
Карлос Алькарас
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