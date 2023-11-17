Селиваненко прокомментировал поражение Медведева от Алькараса на Итоговом турнире АТР

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко поделился впечатлениями от матча российского теннисиста Даниила Медведева с испанцем Карлосом Алькарасом на Итоговом турнире АТР.

«Для Алькараса этот матч был принципиальным с точки зрения борьбы за выход в полуфинал. Поэтому он приложил максимум усилий и оказался сильнее. Это особенность круговой формулы группового этапа. Карлос сыграл на победу, выглядел лучше, чем в предыдущих встречах и заслуженно выиграл. Никто не занимается подбором соперника по полуфиналу. Тут никогда не угадаешь. Тем более, что теннисисты привыкли играть с теми, кто выпадет по жребию. Я не верю, что кто-то будет специально проигрывать, чтобы попасть на определенного соперника», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

Медведев проиграл Алькарасу в третьем матче групповой стадии Итогового турнира ATP со счетом 4:6, 4:6. Россиянин занял второе место в красной группе. В полуфинале соревнования Медведев встретится с выигравшим зеленую группу итальянцем Янником Синнером.