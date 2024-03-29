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29 марта, 11:08

Синнер заявил, что противостояние с Медведевым сделало его сильнее

Игнат Заздравин
Корреспондент
Янник Синнер.
Фото USA Today Sports
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Итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, как на него повлияли матчи против россиянина Даниила Медведева.

«Здорово наблюдать за Карлосом (Алькарасом), это помогло мне стать сильнее. Но не только за Карлосом. Даниил — это тоже теннисист, который сделал меня лучше, ведь раньше я не мог его обыграть.Так что, безусловно, есть игроки, которые делают тебя лучше», — сказал Синнер в интервью Tennis Channel.

Синнер и Медведев 29 марта сыграют в полуфинале турнира в Майами. Начало матча — в 22.00 по московскому времени.

22-летний итальянец обыграл Медведева в последних четырех встречах. Ранее 28-летний россиянин побеждал Синнера в шести матчах кряду.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча между Медведевым и Синнером.

Теннис
Даниил Медведев
Янник Синнер
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