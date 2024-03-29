Синнер заявил, что противостояние с Медведевым сделало его сильнее

29 марта, 11:08
Итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, как на него повлияли матчи против россиянина Даниила Медведева.
«Здорово наблюдать за Карлосом (Алькарасом), это помогло мне стать сильнее. Но не только за Карлосом. Даниил — это тоже теннисист, который сделал меня лучше, ведь раньше я не мог его обыграть.Так что, безусловно, есть игроки, которые делают тебя лучше», — сказал Синнер в интервью Tennis Channel.
Синнер и Медведев 29 марта сыграют в полуфинале турнира в Майами. Начало матча — в 22.00 по московскому времени.
22-летний итальянец обыграл Медведева в последних четырех встречах. Ранее 28-летний россиянин побеждал Синнера в шести матчах кряду.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча между Медведевым и Синнером.