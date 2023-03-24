Тарпищев назвал задачу Медведева на турнир в Майами

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча Даниила Медведва и Роберта Карбальес-Баэны во 2-м круге турнира ATP 1000 в Майами.

«Это обычный турнир. Проблема Медведева сейчас в восстановлении от предыдущих четырех турниров. Нервная нагрузка была очень большой. Задача состоит в том, чтобы вернуть потенциал, который был две недели назад», — сказал Тарпищев корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

Карбальес-Баэна и Медведев сыграют 25 марта на Хард Рок Стэдиум в Майами. Начало — в 18.00 по московскому времени.