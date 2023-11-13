Джокович восьмой раз завершит год на первой строчке рейтинга ATP

Серб Новак Джокович этот сезон завершит на первой строчке рейтинга ATP, сообщается на официальном сайте организации. 12 ноября теннисист обыграл обыграв датчанина Хольгера Руне со счетом 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 6:3 на Итоговом турнире ATP.

Джокович обновил собственный рекорд, став самым старшим теннисистом, завершавшим год на первой строчке мирового рейтинга. Он установил его в возрасте 34 лет, на момент окончания текущего сезона ему будет 36.

20 ноября серб начнет на высшей строчке классификации АТР 400-ю неделю, 25 из них он провел там в 2023 году.

Новак является рекордсменом по количеству титулов на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде среди мужчин (24) и по количеству побед на турнирах серии «мастерс» (40).