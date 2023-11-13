Джокович восьмой раз завершит год на первой строчке рейтинга ATP

Сегодня, 10:03
Серб Новак Джокович этот сезон завершит на первой строчке рейтинга ATP, сообщается на официальном сайте организации. 12 ноября теннисист обыграл обыграв датчанина Хольгера Руне со счетом 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 6:3 на Итоговом турнире ATP.
Джокович обновил собственный рекорд, став самым старшим теннисистом, завершавшим год на первой строчке мирового рейтинга. Он установил его в возрасте 34 лет, на момент окончания текущего сезона ему будет 36.
20 ноября серб начнет на высшей строчке классификации АТР 400-ю неделю, 25 из них он провел там в 2023 году.
Новак является рекордсменом по количеству титулов на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде среди мужчин (24) и по количеству побед на турнирах серии «мастерс» (40).