Медведев в трех сетах проиграл Синнеру в полуфинале Итогового турнира ATP

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в полуфинале Итогового турнира ATP.

Матч завершился со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 1:6. Спортсмены провели на корте 2 часа 27 минут. После второго сета россиянин вызывал врача.

3-я ракетка мира Медведев 10 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 2. На счету 4-й ракетки мира Синнера такое же количество эйсов и двойных, и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

Медведев проиграл Синнеру третий матч подряд. Счет в личных встречах стал 6-3 все еще в пользу россиянина.

В финале Итогового турнира 22-летний итальянец сыграет с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Карлос Алькарас (Испания).

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Янник Синнер (Италия, 4) — Даниил Медведев (Россия, 3) — 6:3, 6:7 (4:7), 6:1