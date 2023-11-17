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Сегодня, 01:49

Синнер обыграл Руне на Итоговом турнире ATP

Евгений Козинов
Корреспондент
Янник Синнер.
Фото Reuters
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Итальянский теннисист Янник Синнер переиграл датчанина Хольгера Руне на Итоговом турнире ATP — 6:2, 5:7, 6:4.

Матч длился 2 час 30 минут. 22-летний итальянец сделал 11 подач навылет и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету 20-летнего датчанина 15 подач навылет, 3 двойных ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт (из 5).

Таким образом, из зеленой группы в плей-офф турнира вышли Синнер и Новак Джокович.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Зеленая группа

Янник Синнер (Италия, 4) — Хольгер Руне (Дания, 8) — 6:2, 5:7, 6:4

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/finals/2023/
Теннис
Янник Синнер
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