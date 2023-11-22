Зверев сожалеет, что назвал Медведева нечестным игроком: «Я должен был сам подойти к нему, а не давать интервью»

Немецкий теннисист Александр Зверев высказался о своих словах в адрес россиянина Даниила Медведева.

В апреле этого года немец назвал Медведева одним из самых нечестных игроков в мире после поражения от россиянина на турнире в Монте-Карло.

В решающем сете Медведев взял туалетный перерыв при счете 4:3 в свою пользу, после чего теннисисты обменялись брейк-пойнтами, и на тай-брейке победу одержал россиянин.

«Я немного сожалею о том, как я дал интервью. Я действительно верю, что речь шла о победе в том матче, а не о его игре в целом.

Вы можете много чего сказать обо мне, но я никогда не беру медицинский тайм-аут, я никогда не хожу в туалет без необходимости. Я не делаю ничего подобного, потому что мне просто это не нравится. Я ненавижу, когда делают что-то подобное, и нахожу это невероятно неспортивным.

В конце концов, я должен был сам подойти к нему и сказать: «Эй, что, черт возьми, это такое», а не давать интервью по этому поводу, но я был разочарован. В тот момент я был зол», – приводит слова Зверева Tennishead.