В мужском теннисе изменили систему начисления очков. Поможет ли это Медведеву и Рублеву?

Успехи на крупных турнирах станут «весить» больше, но только не для их чемпионов.

В мужском теннисе накануне сезона 2024 года решили реформировать систему начисления очков, от которой, само собой, напрямую зависит рейтинг ATP. Удельный вес высоких результатов (четвертьфиналов, полуфиналов, финалов) на турнирах «Большого шлема», «Мастерсах», ATP 500 и 250 станет больше, но при этом чемпионы этих соревнований по-прежнему будут получать столько же баллов, что и раньше. Кроме того, снизится значимость «Челленджеров», а значит, пробиться в элиту из-за пределов топ-200 и даже топ-100 станет сложнее. Но выиграют ли от перемен россияне во главе с Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым?

Доходить до полуфиналов и финалов станет выгоднее

Вообще система начисления очков в мужском теннисе довольно давно оставалась неизменной. Конечно же, многие подвергали ее критике. И, надо признать, было за что. Ведь игроки могли на «Челленджерах», где почти не встречаются теннисисты из топ-100, набирать значительное количество очков. В частности, на «Челленджерах» категории 125 победитель получал 125 баллов, финалист — 75, полуфиналисты — 45.

Фото Reuters

Для сравнения: на куда более конкурентных с точки зрения состава участников ATP 250 четвертьфиналисты зарабатывали по 45 очков, полуфиналисты — по 90 баллов, финалисты — 150, а чемпионы — 250. Поэтому чаще было выгоднее с точки зрения рейтинга зарабатывать очки на «маленьких» турнирах. Недостаточным казался и вес турниров «Большого шлема», где, скажем, выход в третий круг весил скромные 90 очков. В принципе, так кажется и до сих пор, но, по крайней мере, ATP в этом плане решило двинуться в верном направлении. Если ты играешь с лучшими и одерживаешь победы, они должны награждаться не только адекватными призовыми, но и рейтинговыми баллами.

Проанализируем наиболее заметные изменения. В частности, если раньше финалисты турниров «Большого шлема» получали 1200 баллов, то теперь им накинут 100 очков — до 1300. Полуфиналисты получат «+80» (станет 800), четвертьфиналисты «+40» (400), вышедшие в четвертый круг «+20» (200). На «Мастерсах» очки будут начисляться пропорционально «Большим шлемам» — каждый круг (начиная с 1/16 финала) будет стоить ровно в два раза меньше, чем на открытых чемпионатах Австралии, США, Уимблдоне и «Ролан Гаррос». Таким образом, за финал на «Мастерсе» теперь будут давать 650 очков, а не 600, за полуфинал — 400, а не 360. И так далее и тому подобное.

Новак Джокович. Фото Reuters

Польза для преследователей Джоковича

При этом если на турнирах ATP очки подрастут, то на «Челленджерах» немного уменьшатся. Так, теперь четвертьфинал ATP 250 и полуфинал «Челленджера» 125 уже не равны по баллам. Вместо 45 очков, на «Челленджере» за полуфинал полагается всего 35, а вот четвертьфиналистам на уровне ATP положено 50.

Кроме того, не самым стабильным чемпионам или тем, кто много пропускает, станет даже чуть сложнее — за титулы на турнирах любой категории они прибавки не получат — «Большие шлемы» будут по-прежнему стоить 2000 очков, «Мастерсы» — 1000 и так далее. Не изменятся баллы и за Итоговый турнир ATP — непобедимый чемпион заработает 1500 очков.

Ради эксперимента можно посчитать, как изменились бы баллы ведущих теннисистов мира в 2023-м по новой системе. Так, Джокович прибавил бы всего 150 очков, а его преследователь из Испании Карлос Алькарас заметно больше — 335 очков. Правда, разрыв между первой и второй ракеткой мира все равно бы остался значительным, но... Что же касается Медведева, то его сумма увеличилась бы даже больше — на 370 очков. А у Рублева — на 310.

Из этого можно сделать вывод, что кардинально в топ-10, конечно, ничего не поменяется, но в случае более-менее равных результатов прибавку получат более молодые и выносливые теннисисты. К примеру, если раньше титул на одном «Мастерсе» и вылет в первом круге стоил в сумме 1010 очков, а финал + полуфинал — 960. Теперь первая сумма осталась неизменной, а вторая выросла до 1050 баллов. Хотя, чтобы помечтать о звании первой ракетки мира, Медведеву и Рублеву все равно надо будет обыгрывать на «Больших шлемах» Джоковича.