«Все лучше и лучше». Медведев стал королем харда

Лучший теннисист России взял четвертый титул в сезоне и возглавил чемпионскую гонку ATP.

5 финалов

Даниил Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии «мастерс» в Майами. В финале россиянин победил итальянца Янника Синнера в двух сетах — 7:5, 6:3.

Медведев после раннего вылета с Australian Open перезапустил сезон и быстро вернулся в топ-10 рейтинга. 27-летний россиянин сначала взял три титула за три недели в Роттердаме, Дохе и Дубае, затем на неудобных для себя турнирах категории ATP 1000 в Индиан-Уэллсе и Майами дошел до финалов.

Две недели назад Медведев после сложного и прорывного турнира на «слишком медленном харде» безуспешно побился за титул с Карлосом Алькарасом и прервал победную серию из 19 матчей в шаге от личного рекорда. Теперь Даниил на более быстром покрытии здорово справился с другим ярким талантом сверхнового поколения.

21-летний Синнер в эпичном полуфинале Майами остановил 19-летнего Алькараса, оставил испанца без возможности защитить титул и задержаться на вершине рейтинга. Звание первой ракетки мира вернул Новак Джокович, который не мог приехать в США на первые в сезоне «мастерсы» из-за ковид-правил.

Медведев с начала года одержал больше всех побед (29-3, после Australian Open — 24-1). Даниил завершил эту часть сезона на харде в статусе четвертой ракетки мира и лидером чемпионской гонки ATP. Лучший на данный момент теннисист тура после пяти подряд финалов довел число титулов за карьеру до 19 на 19 разных соревнованиях. На любимом покрытии он теперь сыграл в решающих матчах всех шести «мастерсов» (чемпион Цинциннати и Шанхая в 2019-м, Парижа в 2020-м, Торонто в 2021-м и Майами), а также Итогового турнира (чемпион в 2020-м) и по два раза на двух хардовых «Больших шлемах» (чемпион US Open в 2021-м).

Даниил Медведев в финале с Янником Синнером. Фото Getty Images

«Держу момент»

На пути к финалу в Майами Медведев снова говорил об обретенной уверенности. И среди прочего назвал ключ своего настроя.

«Начиная с того, когда был совсем юным, не важно, в какую игру играл, ненавидел проигрывать. Так что на самом деле я ненавижу проигрывать больше, чем люблю побеждать, вы можете это видеть на корте», — сказал теннисист.

О серии в феврале и марте Даниил заметил: «Я поймал импульс. В прошлом году, пусть даже порой все было не так, как я хотел, продолжал много работать на тренировках. Никогда не прекращал усердно тренироваться. Я много работал над физикой, поэтому могу проводить так много турниров подряд. В прошлом году это не принесло мне того, чего хотел, но я продолжал работать и смог обрести большую уверенность в этом сезоне после выигранных матчей в Роттердаме, Дохе, Дубае. Да, смог продолжить дальше, что мне уже удавалось в моей карьере. Также знаю, что в какой-то момент возможен спад. Так что стараешься оставаться на пике так долго, как только возможно. И мне это удалось здесь».

Медведев после яркого полуфинала с Кареном Хачановым оценил игру старого друга и обоих потенциальных соперников по решающему матчу. В личных встречах с Синнером у него был перевес 5-0, предыдущая победа — с возвращением в трехсетовом финале Роттердама. При этом Янник был назван теннисистом, способным остановить Алькараса с учетом своего стремительного прогресса, скорости игры и умения сильно бить с форхенда. Итальянец выбил испанца, против Даниила не показал свой лучший теннис и сказал о недомогании.

Янник Синнер в финале с Даниилом Медведевым. Фото Getty Images

«Трясущиеся руки»

Медведев в финале справился с соперником и своими эмоциями. После победы он написал на камере «Shaky hands» («Трясущиеся руки») и показал пару движений.

«Сейчас я очень счастлив, — сказал Медведев в интервью на корте. — Сегодня получился тяжелый матч — вероятно, был самый жаркий день, очень высокая влажность. Не знаю, у Янника была небольшая травма или судороги, но условия сложные, я тоже мучился в таких, просто старался этого не показывать. Да, я не выигрывает столь серьезные титулы, вероятно, где-то полтора года. В концовке меня немного потряхивало, но нет, не зажало, я не боюсь выиграть. Только руки немного подрагивали, так что подавать стало несколько тяжелее. Впрочем, я сумел собраться и завершить игру в свою пользу».

«Уверенность, — ответ Даниила на вопрос, как он делает это. — Я смог усердно работать и добиваться результатов. В прошлом году мне не хватало стабильности на протяжении отдельно взятых турниров много раз, хотя я выиграл некоторые из них и добивался важных побед. Но были такие, когда на решающих стадиях у меня совсем не получалось показывать лучший теннис против топ-соперников. А сейчас смог провести много хороших матчей на нескольких турнирах, причем на каждом играл все лучше и лучше. И я этому очень рад».

«Не думаю, что моя дочь как-то переживает, какие именно турниры я играю — «тысячник», 250 или 500, — улыбнулся теннисист на вопрос о своей самой значимой победе после рождения первенца в октябре 2022-го. — Не уверен, что ее волнует, возьму я титул или нет. Наверное, ее больше обрадует, если я вернусь пораньше. Но я рад побеждать для всех, кто рядом, работает со мной. У нас долгие путешествия, я занимаю почти все время моей команды. И рад, что завершил это путешествие победой».

Даниил Медведев и Янник Синнер на церемонии награждения в Майами. Фото Getty Images

«Большое спасибо всем, кто сделал такой корт»

Медведев в чемпионской речи после обязательной благодарности вернул подколку Джеймсу Блейку. Бывший американский теннисист в выступлении от организаторов турнира пошутил о главном эксперте по харду, прежде чем сказал спасибо за отличную игру. То же самое сделал и соперник россиянина.

«В первую очередь поздравляю Даниила — не только с этим турниром, а как минимум с пятью последними финалами, — сказал Синнер, который пока проиграл оба финала «мастерсов» в карьере и во второй раз за три года остановился в шаге от титула в Майами. — Невероятный теннис. Ты и твоя команда проделали отличную работу. Но сейчас начинается грунтовая часть. Посмотрим, как ты справишься там, но желаю тебе всего наилучшего».

«В первую очередь хочу поздравить Янника, — сказал Медведев. — Как вижу, все получили удовольствие от твоего полуфинала с Карлосом. Невероятный матч. Возможно, мне немного повезло, потому что я в то время уже был в кровати и смотрел, как вы оба повсюду носитесь. Я знаю, как непросто восстановиться после подобных матчей. Поздравления тебе и твоей команде. Надеюсь, вас ждет еще больше финалов в этом и следующих сезонах».

«Спасибо моей команде. Спасибо, ребята, — продолжил россиянин. — Невероятные несколько недель. Просто большое спасибо моей команде, моей семье, всем, кто поддерживает меня рядом и смотрит дома. Я люблю вас всех. Надеюсь, мы сможем делать это чаще».

«Спасибо всем, кто сделал проведение этого турнира возможным. Я люблю играть в туре, люблю всех организаторов. Невероятный турнир и невероятный город, наслаждался этими двумя неделями, — сказал Даниил. — Не хотел бы слишком фокусировать на этом внимание, чтобы не повторятся. Вы же можете видеть, ребята, что я способен справляться с собой и быть спокойным на корте, когда чувствую, что это настоящий хард. Не знаю, кто именно принял это решение, но большое спасибо всем, кто сделал такой корт в этом году. Я был очень счастлив играть на нем».

«И последнее по порядку, но не важности. Спасибо всем, — резюмировал чемпион и обратился к публике на арене Hard Rock Stadium. — Не знаю, сколько людей вмещает стадион, но зрителей очень много. Я начинал и заканчивал матчи в разное время, каждый раз было много зрителей. Люди в Майами любят теннис, а я люблю людей из Майами, люблю Майами. Всем большое спасибо!»

Медведев с небольшой грустью перебирается на нелюбимый грунт. Даниил постарается не упустить победную волну с большим запасом уверенности.