Джокович провоцировал публику и проиграл. Сенсация на Итоговом турнире

Синнер вместе со стадионом нанес сербу первое за несколько месяцев поражение.

Итоговый турнир АТР (Турин)

Зеленая группа, 2-й тур

Янник Синнер (Италия, 4) — Новак Джокович (Сербия, 1) — 7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2)

Хольгер Руне (Дания, 8) — Стефанос Циципас (Греция, 6) — 2:1, отказ Циципаса

Турнирное положение: 1. Синнер — 2 победы (0 поражений). 2. Джокович — 1 (1). 3. Руне — 1 (1). 4. Циципас — 0 (2).

Синнер под конец года делает серьезную заявку на то, чтобы расширить только сформировавшийся мировой топ-3, а то и в перспективе сменить на троне Джоковича. Во всяком случае Алькараса он обыграл дважды в последних двух полуфиналах крупных турниров. Медведева — в финале Вены, где Даниил был действовавшим победителем. Оставался только Новак, которого итальянец не обыгрывал никогда. Теперь есть и этот скальп — и матч получился еще более шедевральным, чем битва Джоковича и Руне в первом туре.

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Свист и шипение в Турине

Да, 36-летнего старика под конец сезона молодые решили основательно погонять. Почти три часа он потратил на неотлипающего датчанина. Еще столько же на Синнера.

Туринцы, конечно, не испытывали стра и ненависть к первой ракетке мира, который не проиграл ни одного матча с финала Уимблдона и шел на 18-матчевой победной серии. Но они сделали все, чтобы Синнер победил. Атмосфера иногда напоминала футбольный матч. Кажется, публика поделилась на два сегмента. Первый — традиционная теннисная, которая душно пыталась показать, что болеть надо уважительно и вообще эмоции ни к чему. Если кто-то радовался ошибкам Джоковича, сразу начиналось шикание. После неудач Новака на первых подачах звук «шшш» стал уже автоматическим. Вторая, которая пришла на теннис поболеть за своего, плевать хотела на первую и орала как могла. Чем выводила из себя великого серба.

Впрочем, выводила ли? Скорее он сам наслаждался происходящим и издевался в ответ. Прикладывал руку к уху, саркастично аплодировал, а в конце второй партии дошел до того, что начал дирижировать свистом и улюлюканием.

Синнер выиграл тактически

Но ради справедливости, именно момент с трибунами решил судьбу первого сета. Оба теннисиста прекрасно подавали, так что длинных обменов ударами происходило по минимуму. И брейк-поинтов до счета 5:5 накопилось по одному на брата, ни один не реализован. И вот в такой момент на своей подаче при счете 40:40 Джокович допускает под давлением арены двойную ошибку, которую празднуют в экстазе все. В ответ хлопки об ракетку, а на это отвечают свистом... У Джоковича, конечно, стальная психология, но следующий розыгрыш он проиграл без шансов — и потерял сет. Синнер не только потрясающе принимал, превращая в гераклово испытание любую вторую подачу фаворита, но и невероятно включался в нужные моменты. Например, при счете 6:5 он взял свой гейм под ноль.

Игра вообще была очень тактической и требовала ювелирной точности. Синнер играл очень вовремя на слабостях Новака. Когда тот рисковал и бежал к сетке, моментально наказывал и отвечал в глубину. В тай-брейке второго сета (в нем вообще обошлось без потери геймов на подаче) такое произошло дважды — но Джокович буквально отскочил. Сработал его излюбленный стиль — длинные размеры на задней линии, в одном из которых Синнер не выдержал и ошибся по длине. Но опять же, даже такие размены в эту ночь не стали для лучшего теннисиста современности отдушиной или преимуществом. Янник превращал их в очень атлетичное соревнование со множеством косых выводящих с корта ударов. Бегать приходилось на пределе, может, поэтому Джокович в один из коротких перерывов позвал массажиста. Ну и в ауты на таких розыгрышах он попадал гораздо чаще обычного.

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Хуркач вместо Циципаса

Игра была настолько равна — и действительно, по статистике превосходство пришлось бы определять микроскопом — что в третьем сете все снова дошло до тай-брейка. Правда, на этот раз Синнер даже сделал брейк и повел 4:2, но тут и Джокович моментально показал, что умеет лучше всего — держать удар и отыгрываться. Несколько точных выстрелов по углам и под заднюю — и вот уже 4:4.

Правда, на тай-брейке на этот раз борьбы не получилось. Синнер включил режим робота и снова принимал будто в радио управляемом режиме. 5:0 на старте, в итоге 7:2 — и Турин гуляет сегодня не из-за победы «Ювентуса». Джокович после матча тепло обнял юношу, который в сыновья годится, и показал большой палец.

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Другой матч дня продлился недолго — Стефанос Циципас снялся, не сыграв и четырех геймов с Руне. Так что в последнем туре Новаку предстоит играть с запасным Хубертом Хуркачем. В борьбе за плей-офф еще ничего не решено. А в среду в красной группе выйдут на корт Даниил Медведев и Андрей Рублев.