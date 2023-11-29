Теннисисты готовы жертвовать отпуском ради выставочных турниров. Откуда у них силы?

В начале зимы международные показательные соревнования проходят во многих странах, Россия не исключение.

По ходу насыщенного сезона теннисисты регулярно жалуются на слишком напряженный график. Однако в декабре вместо отпуска они все равно продолжают играть, причем не на официальных, а на выставочных соревнованиях. Вот и предстоящие в Санкт-Петербурге 1-3 декабря «Трофеи Северной Пальмиры» соберут достаточно сильный состав участников, а про декабрьские турниры на Ближнем Востоке и говорить не приходится — туда традиционно съезжаются очень многие топ-теннисисты, включая лидеров мирового рейтинга.

Заработок без напряжения

Так почему же теннисисты соглашаются на выставочные турниры? Главная причина, конечно, кроется в возможности очень неплохо заработать. Так год назад чемпион выставочного турнира в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) американец Тейлор Фриц получил чек на миллион долларов плюс шестизначную сумму так называемых стартовых, в то время как за весь сезон-2023 он пополнил свой счет официальными призовыми на 3,38 миллиона долларов. То есть за несколько дней в Саудовской Аравии Фриц получил примерно треть своего теннисного годового дохода. При этом не слишком-то и напрягаясь, ведь на показательных турнирах нет столь серьезного давления, погони за титулами и очками. Туда можно приезжать и играть не на пике формы, да и еще в расслабленном с психологической точки зрения состоянии.

К тому же далеко не все игроки подходят к ноябрьским-декабрьским каникулам измотанными — кто-то, наоборот, недавно восстановился после травм или неудачно сыграл на турнирах в конце сезона. Им не хочется долго отдыхать, наоборот, практика для возвращения уверенности не помешает. Кто-то вообще не любит сидеть без ракетки, ему требуются хотя бы умеренные теннисные нагрузки. Да и после небольших каникул теннисная жизнь видится совсем в другом свете.

Дарья Касаткина. Фото Global Look Press

Прекрасный пример — россиянка Дарья Касаткина. В октябре она публично жаловалась на тяжелую теннисную жизнь с постоянными перелетами. Но в ближайший уик-энд в компании Фрица, Таллона Грикспура из Нидерландов, хорвата Борны Чорича и лидеров китайского тенниса сыграет на выставочном турнире в Макао. «После двух недель отпусков чувствую себя намного лучше. Спасибо, что за меня переживаете», — прокомментировала она едкие комментарии в социальных сетях в свой адрес по этому поводу.

Кстати, ведущие российские теннисисты вообще в последние годы с удовольствием играют в выставочных декабрьских турнирах. И 2023-й не станет исключением. К примеру, пятая ракетка мира Андрей Рублев заявлен 15-17 декабря на Гранд-финал серии Ultimate Tennis Showdown в Лондоне, где выступят восемь теннисистов, включая датчанина Хольгера Руне, норвежца Каспера Рууда и Александра Бублика из Казахстана.

После чего Рублев в компании Даниила Медведева, Мирры Андреевой и американки российского происхождения Софии Кенин сыграет за одну команду в World Tennis League в Абу-Даби (ОАЭ) 21-24 декабря. Кстати, на этом командном турнире выступят также такие известные игроки, как лидеры рейтинга WTA Ига Свентек из Польши и белоруска Арина Соболенко, и теннисисты топ-10 у мужчин грек Стефанос Циципас, поляк Хуберт Хуркач и уже упомянутый Фриц.

Даниил Медведев. Фото AFP

Медведев пока отдыхает

К сожалению, в Петербурге на «Трофеях Северной Пальмиры» 1-3 декабря Рублева и Медведева мы не увидим. Они после напряженной концовки сезона сейчас как раз отдыхают, а к теннису вернутся ближе ко второй половине декабря. «Лично общался с Даниилом, возможный приезд сюда стоял на повестке дня, но с учетом его интенсивного графика это было невозможно. В конце сезона он сыграл больше всех турниров, почти везде доходил до финалов, полуфиналов. После такой нагрузки необходим отдых — он сейчас в отпуске. Андрею Рублеву мы всегда рады, он много раз у нас в Петербурге выступал. Он у нас в шорт-листе», — заявил на пресс-конференции перед «Трофеями Северной Пальмиры» — 2023 генеральный директор турнира Александр Медведев.

Кстати, если сравнивать с параллельным выставочным турниром в Макао, то петербургские соревнования в КСК «Арена» соберут, пожалуй, более интересный состав. 12 приглашенных игроков разделены на две команды — «Львы» и «Сфинксы». В команду «Львов» вошли россияне Карен Хачанов, Александр Шевченко и Анастасия Потапова, итальянка Жасмин Паолини, серб Ласло Джере и болгарка Виктория Томова. За «Сфинксов» сыграют россияки Вероника Кудерметова и Диана Шнайдер, испанец Роберто Баустиста Агут, Юлия Путинцева из Казахстана, француз Адриан Маннарино и серб Душан Лайович.

13-м игроком, получившим wild card, станет Бублик — уроженец Гатчины Ленинградской области по регламенту может сыграть за любую из двух команд. Как рассказала генеральный директор компании-организатора «Формула-ТХ» Наталия Камельзон, велись переговоры и с экс первой ракеткой мира из Румынии Симоной Халеп в период ее временного отстранения. Но когда Халеп все же дисквалифицировали на четыре года, Симона сама отказалась от поездки в Петербург.

Конечно, на турниры ATP и WTA в Петербурге звезд приезжало и побольше, но в нынешних условиях состав «Трофеев Северной Пальмиры» выглядит очень даже недурно и весьма мощно. Да и вообще международные, пусть и выставочные, турниры такого уровня — большая редкость для современного российского спорта в целом.