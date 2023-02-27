0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 00:00

Медведев обошел Надаля! И ждет новую дуэль с Джоковичем

Сергей Подушкин
Обозреватель
Даниил Медведев.
Фото Reuters
Telegram Дзен
В субботу Даниил победил британца Энди Маррея (6:4, 6:4) в финале турнира в Дохе. Этот успех позволил российскому теннисисту подняться на седьмое место в рейтинге ATР, где он обошел легендарного испанца.

Даниил Медведев вновь заблистал на теннисных кортах. Россиянин во второй половине февраля так разошелся, что выиграл уже второй турнир подряд. После успеха в Роттердаме он продолжил победную поступь на ATP 250 в Дохе, переборов в финале титулованного Маррея.

Даниил Медведев. Медведев берет титулы вторую неделю подряд и объясняет неудачу в Мельбурне. Во всем виноваты мячи

Но что еще важнее: Даниил очень быстро вернул уверенность в своих силах и закрепился в топ-10 мирового рейтинга. Триумф в Катаре помог ему подняться на седьмую строчку, обогнав самого Надаля. Да и возвращение в топ-5 в ближайшее время весьма вероятно.

Медведев не знает поражений уже в девяти матчах подряд. Хотя не все складывались просто. В Дохе он прошел в стартовом матче Лиама Броади, в четвертьфинале только в концовке третьего сета дожал Кристофера О'Коннелла, а в полуфинале второй раз в феврале оказался сильнее Феликса Оже-Альяссима. Финал против Маррея получился, несмотря на счет, сложным и нервным. Однако в концовках обеих партий россиянин идеально справлялся с нервами.

Даниил Медведев с&nbsp;главный трофеем турнира в&nbsp;Дохе.

«После титулов кажется, что победный настрой вернулся и ты способен выигрывать большие турниры. Все дело в уверенности, которая, впрочем, может исчезнуть после одного поражения. Но сейчас чувствую себя прекрасно и постараюсь сохранить это ощущение как можно дольше», — прокомментировал свой успех Медведев на пресс-конференции.

Отметим, что Даниил благодаря победе в Дохе поднялся на третье место в чемпионской гонке ATP, уступая только Новаку Джоковичу и Стефаносу Циципасу. С лидером мирового рейтинга из Сербии Даниил может встретиться уже на этой неделе на турнире ATP 500 в Дубае — по сетке они способны выйти друг на друга уже в полуфинале.

Теннис
Даниил Медведев
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
Энди Маррей
0
Читайте также
Овечкин вернулся на руины. «Вашингтон» потерял лицо без своего капитана
Банан в голове. Как расистский скандал в Ульяновске связан с введением Fan ID в России
Рядом с Байденом в Киеве заметили двойника Зеленского
ВСУ из-за непогоды лишились путей снабжения своих войск на артемовском направлении
Путин напомнил об унизительном поступке Запада в отношении Франции
Источник рассказал об изменении в состоянии фигуриста Костомарова
Материалы сюжета: Джокович снова №1 в рейтинге ATP: гонка Медведева и других за Новаком
Джокович рассказал, как проходит его восстановление от травмы перед турниром в Дубае
Чесноков прокомментировал победу Медведева на турнире в Дохе
Андрей Чесноков: «Маррей доказал, что люди и без ноги могут играть в теннис»
Медведев о победе в Дохе: «Я начал играть действительно хорошо»
Веснина верит, что Медведев сможет снова стать первой ракеткой мира
Тарпищев объяснил, за счет чего Медведев взял второй титул подряд в сезоне
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев берет титулы вторую неделю подряд и объясняет неудачу в Мельбурне. Во всем виноваты мячи