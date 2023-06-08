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Сегодня, 07:20

Зверев — о выходе в полуфинал «Ролан Гаррос»: «Нужно было помнить, что у меня есть пара яиц и их надо использовать»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал выход в полуфинал «Ролан Гаррос».

В четвертьфинале он обыграла Томаса Мартина Этчеверри — 6:4, 3:6, 6:3, 6:4.

«Он невероятно играет. Очень напоминает мне дель Потро — тем, как пробивает с форхенда. Он очень молодой. И если продолжит так играть, то очень часто будет здесь в четвертьфинале, войдет в топ-10. Желаю ему только всего наилучшего», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Также 26-летний спортсмен рассказал, о чем думал перед тем, как выходил подавать на матч.

«Нужно было помнить, что у меня есть пара яиц и их надо использовать. По-моему, гейм при счете 5:4 был невероятным. Он бил невероятно мощно, я бил невероятно мощно. В итоге я надеюсь, что заслужил победу. Не знаю что сказать. Просто рад, что прошел дальше», — сказал Зверев.

В полуфинале Зверев сыграет с Каспером Руудом (Норвегия).

Теннис
Roland Garros
Александр Зверев (теннис)
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