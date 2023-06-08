Рууд: «Приятно видеть Зверева снова в полуфинале «Ролан Гаррос»

Норвежский теннисист Каспер Рууд высказался о немце Александре Звереве, с которым встретится в полуфинале «Ролан Гаррос».

«Приятно видеть Зверева снова в полуфинале «Ролан Гаррос». Помню, как был в раздевалке и смотрел их матч с Надалем в прошлом году. Подумал, что если этот матч займет пять сетов, то мы будем сидеть тут до двух ночи. Но в итоге этот матч закончил сезон для Саши. Это было крайне неудачно. Мы в предстоящей игре выложимся на все сто», — приводит слова Рууда The Tennis Letter в своих социальных сетях.

В прошлогоднем полуфинале «Ролан Гаррос» Зверев получил тяжелую травму ноги. Он вернулся на корт лишь в декабре 2022 года.

Полуфинал между Руудом и Зверевым состоится в пятницу, 9 июня.