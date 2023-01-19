Александрова обыграла Таунсенд и вышла в третий круг Australian Open

Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в третий круг турнира Australian Open. В трех сетах она обыграла американку Тэйлор Таунсенд — 1:6, 6:2, 6:3.

Матч длился 1 час 58 минут. 28-летняя россиянка подала 4 раза навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 14 брейк-пойнтов. У 26-летней американки 5 эйсов, одна двойная ошибка и 4 из 14 реализованных брейк-пойнтов.

Следующей соперницей Александровой будет победительница матча Анетт Контавейт — Магда Линетт.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Екатерина Александрова (Россия) — Тэйлор Таунсенд (США) — 1:6, 6:2, 6:3