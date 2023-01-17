Александрова выиграла у бельгийки Бонавантюр и вышла во второй круг Australian Open

Россиянка Екатерина Александрова вышла во второй круг Australian Open. В первом круге теннисистка выиграла у бельгийки Исалин Бонавантюр в двух сетах — 6:2, 6:1. Во втором круге Александрова встретится с американкой Тейлор Таунсенд, которая победила француженку Диан Парри (6:1, 6:1). Мельбурн (Австралия) Турнир «Большого шлема» Australian Open Общий призовой фонд 51 520 000 долларов Открытые корты, хард Женщины Одиночный разряд Первый круг Екатерина Александрова (Россия, 19) — Исалин Бонавантюр (Бельгия) — 6:2, 6:1 Тейлор Таунсенд (США, WC) — Диан Парри (Франция, WC) — 6:1, 6:1