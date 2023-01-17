Александрова выиграла у бельгийки Бонавантюр и вышла во второй круг Australian Open

Сегодня, 03:59
Россиянка Екатерина Александрова вышла во второй круг Australian Open.
В первом круге теннисистка выиграла у бельгийки Исалин Бонавантюр в двух сетах — 6:2, 6:1.
Во втором круге Александрова встретится с американкой Тейлор Таунсенд, которая победила француженку Диан Парри (6:1, 6:1).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 51 520 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Екатерина Александрова (Россия, 19) — Исалин Бонавантюр (Бельгия) — 6:2, 6:1
Тейлор Таунсенд (США, WC) — Диан Парри (Франция, WC) — 6:1, 6:1