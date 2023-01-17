Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 03:59

Александрова выиграла у бельгийки Бонавантюр и вышла во второй круг Australian Open

Иван Торопцев
Корреспондент
Екатерина Александрова.
Фото AFP
Telegram Дзен

Россиянка Екатерина Александрова вышла во второй круг Australian Open.

В первом круге теннисистка выиграла у бельгийки Исалин Бонавантюр в двух сетах — 6:2, 6:1.

Во втором круге Александрова встретится с американкой Тейлор Таунсенд, которая победила француженку Диан Парри (6:1, 6:1).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова (Россия, 19) — Исалин Бонавантюр (Бельгия) — 6:2, 6:1

Тейлор Таунсенд (США, WC) — Диан Парри (Франция, WC) — 6:1, 6:1

Теннис
Australian Open
Екатерина Александрова
1
Читайте также
Овечкин повторил вечный рекорд НХЛ. В следующем сезоне он должен его побить
Бойца ММА нашли мертвым в поезде. Ранее таинственно пропала его тетя-гадалка
Представители Госдепа и Пентагона прибыли в Киев для встречи с Зеленским
Хакеры Killnet заявили о взломе Налоговой службы США
The Guardian узнала о необходимом количестве танков для Киева
Вучич заявил о сосредоточении всех сил США против России
Материалы сюжета: Australian Open 2023: Медведев против Джоковича и Надаля
Соболенко победила Мартинцову и прошла во второй круг Australian Open
Павлюченкова уступила итальянке Джорджи в первом круге Australian Open. Россиянка выиграла лишь один гейм
Медведев позволил себе нецензурную реплику в адрес фаната во время матча на Australian Open
На матче украинки Байндль на Australian Open болельщики развернули российский флаг
Селиваненко высказался о прогрессе 18-летней Шнайдер
Селиваненко – о победе Медведева: «Даниил сыграл на классе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Медведев позволил себе нецензурную реплику в адрес фаната во время матча на Australian Open

Павлюченкова уступила итальянке Джорджи в первом круге Australian Open. Россиянка выиграла лишь один гейм