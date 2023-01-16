Медведев позволил себе нецензурную реплику в адрес фаната во время матча на Australian Open

16 января, 23:25
Российский теннисист Даниил Медведев нецензурной фразой обратился к одному из болельщиков во время матча первого круга Открытого чемпионата Австралии с американцем Маркосом Гироном.
Болельщик постоянно кричал что-то с трибун в адрес Медведева, так что в третьем сете россиянин не выдержал и громко крикнул: «Иди *****».
Судья вынес Медведеву предупреждение за несдержанное поведение.
Медведев в понедельник победил Гирона со счетом 6:0, 6:1, 6:2. В следующем раунде Открытого чемпионата Австралии 2023 года российский теннисист сыграет с австралийцем Джоном Миллманом.