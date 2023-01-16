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«Большой шлем»

16 января, 23:25

Медведев позволил себе нецензурную реплику в адрес фаната во время матча на Australian Open

Иван Шитик
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports
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Российский теннисист Даниил Медведев нецензурной фразой обратился к одному из болельщиков во время матча первого круга Открытого чемпионата Австралии с американцем Маркосом Гироном.

Болельщик постоянно кричал что-то с трибун в адрес Медведева, так что в третьем сете россиянин не выдержал и громко крикнул: «Иди *****».

Судья вынес Медведеву предупреждение за несдержанное поведение.

Медведев в понедельник победил Гирона со счетом 6:0, 6:1, 6:2. В следующем раунде Открытого чемпионата Австралии 2023 года российский теннисист сыграет с австралийцем Джоном Миллманом.

Australian Open
Даниил Медведев
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