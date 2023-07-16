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«Большой шлем»

Сегодня, 20:53

Алькарас в пяти сетах обыграл Джоковича и впервые в карьере выиграл Уимблдон

Виктория Кравченко
Карлос Алькарас.
Фото Reuters
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Испанский теннисист Карлос Алькарас стал победителем Уимблдона-2023. В финале он в пяти сетах обыграл серба Новака Джоковича со счетом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4 . Матч длился 4 часа 46 минут.

Это первая победа 20-летнего спортсмена на Уимблдоне и второй трофей «Большого шлема» для первой ракетки мира и чемпиона US Open-2022.

Алькарас по ходу матча выполнил девять эйсов, реализовал 5 брейк-пойнтов из 19, а также допустил 8 двойных ошибок.

На счету Джоковича в этой игре — две подачи навылет, 5 реализованных брейк-пойнтов из 15 и три двойные ошибки.

Джокович во второй раз в карьере проиграл финал Уимблдона, на котором с 2019 года взял четыре титула подряд и всего завоевал семь трофеев. 36-летний серб, 23-кратный чемпион турниров «Большого шлема» остался в шаге от рекорда Роджера Федерера по числу титулов в Лондоне.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Финал

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Новак Джокович (Сербия, 2) — 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4

Уимблдон
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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