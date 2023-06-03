Гауфф о Мирре Андреевой: «Она заслуживает подняться еще выше»

Американка Коко Гауфф поделилась мнением о россиянке Мирре Андреевой после матча третьего круга «Ролан Гаррос». 6-я ракетка мира победила в матче со счетом 6:7 (5:7), 6:1, 6:1.

«Мирра — супермолодая, у нее впереди большое будущее. Я помню, как сама играла здесь в 16 лет, и впереди ее еще много ждет. Надеюсь, вы увидите еще много наших матчей.

В первом сете у меня были шансы, я подавала на партию. Мы обменивались брейками, на тай-брейке мне не хватило дисциплины. В целом я знала, что мне нужно делать, и во втором и третьем сете постаралась это исполнить.

Мы с ней вместе тренировались — провели тренировочный матч. Она там хорошо играла. Я тогда еще не знала, что она в моей части сетки. Но она меня впечатлила. Я знала, что с ней будет непросто. Она доказала, что заслуживает того, что имеет сейчас, и заслуживает подняться еще выше», — сказала Гауфф после матча.

В четвертом круге финалистка «Ролан Гаррос» — 2022 сыграет с победительницей матча Анна Каролина Шмидлова (Словакия) — Кайла Дэй (США).