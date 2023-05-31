Блинкова победила пятую ракетку мира Гарсию во втором круге «Ролан Гаррос»

Сегодня, 17:02
Российская теннисистка Анна Блинкова вышла в третий круг «Ролан Гаррос».
Во втором круге россиянка победила пятую ракетку мира, француженку Каролин Гарсию в трех сетах — 4:6, 6:3, 7:5.
В третьем круге Блинкова встретится с украинкой Элиной Свитолиной.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Анна Блинкова (Россия) — Каролин Гарсия (Франция, 5) — 4:6, 6:3, 7:5
Элина Свитолина (Украина) — Сторм Хантер (Австралия, Q) — 2:6, 6:3, 6:1
Каролина Мухова (Чехия) — Надя Подороска (Аргентина) — 6:3, 0:6, 6:3