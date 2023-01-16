Болбой унес ракетку Надаля в матче первого круга Australian Open

В матче между испанцем Рафаэлем Надалем и британцем Джеком Дрэйпером в первом круге Australian Open-2023 возникла пауза.

Все из-за того, что болбой унес ракетку 22-кратного победителя турниров «Большого шлема». Дело в том, что испанец попросил отнести ракетку на перетяжку струн, но болбой взял не ту.

После того как Надаль не обнаружил нужной ракетки, он сообщил судье, чтобы ему ее вернули, так как на ней был виброгаситель.

Рафаэль Надаль.

«Болбой унес мою ракетку», — с улыбкой сказал Надаль.

Рафаэль Надаль.

После небольшой паузы испанец нашел дополнительный виброгаситель и продолжил игру.