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«Большой шлем»

Сегодня, 21:58

Циципас обыграл Тима и вышел во второй круг Уимблдона

Игнат Заздравин
Корреспондент
Стефанос Циципас.
Фото Reuters
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Греческий теннисист Стефанос Циципас одержал победу над австрийцем Домиником Тимом в первом круге Уимблдона — 3:6, 7:6 (7:1), 6:2, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8).

Игра продолжалась 3 часа 57 минут.

Во втором круге Циципас сыграет с Энди Марреем (Великобритания).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Стефанос Циципас (Греция, 5) — Доминик Тим (Австрия) — 3:6, 7:6 (7:1), 6:2, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8)

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/
Теннис
Уимблдон
Доминик Тим
Стефанос Циципас
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