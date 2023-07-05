Циципас обыграл Тима и вышел во второй круг Уимблдона

Греческий теннисист Стефанос Циципас одержал победу над австрийцем Домиником Тимом в первом круге Уимблдона — 3:6, 7:6 (7:1), 6:2, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8). Игра продолжалась 3 часа 57 минут. Во втором круге Циципас сыграет с Энди Марреем (Великобритания). Лондон (Великобритания) Турнир «Большого шлема» Wimbledon Общий призовой фонд 57 290 000 долларов Открытые корты, трава Мужчины Одиночный разряд Первый круг Стефанос Циципас (Греция, 5) — Доминик Тим (Австрия) — 3:6, 7:6 (7:1), 6:2, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8)