Данилина и Хелиоваара стали чемпионами US Open в миксте

Представительница Казахстана Анна Данилина и финн Арри Хелиоваара стали победителями US Open-2023 в миксте.

В финале они в двух сетах обыграли американцев Джессику Пегулу и Остина Крайчека — 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 13 минут.

Данилина и Хелиоваара впервые в карьере выиграли турнир «Большого шлема» (учитывая одиночный, парный разряд и микст). 28-летняя теннисистка до марта 2011 года представляла Россию, а затем поменяла спортивное гражданство.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Микст

Парный разряд

Финал

Анна Данилина/Арри Хелиоваара (Казахстан/Финляндия) — Джессика Пегула/Остин Крайчек (США, 1) — 6:3, 6:4