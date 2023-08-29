Джокович отдал всего 5 геймов на старте US Open-2023

Сербский теннисист Новак Джокович вышел во второй круг US Open-2023.

На старте турнира он обыграл представителю Франции Александра Мюллер, отдав сопернику за три сета только пять геймов — 6:0, 6:2, 6:3. Спортсмены провели на корте 1 час 34 минуты.

2-я ракетка мира Джокович 6 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 12. На счету 84-й ракетки мира Мюллера 4 эйса, 4 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

Во втором круге 36-летний серб сыграет с испанцем Бернабе Сапатой Миральесом.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Новак Джокович (Сербия, 2) — Александр Мюллер (Франция) — 6:0, 6:2, 6:3