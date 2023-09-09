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Сегодня, 12:54

Джокович скопировал празднование Шелтона после победы в полуфинале US Open

Сергей Разин
корреспондент
Новак Джокович.
Фото Global Look Press
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Сербский теннисист Новак Джокович в полуфинале US Open обыграл американца Бена Шелтона (6:3, 6:2, 7:6 (7:4).

После победы 36-летний серб спародировал жест американца, который тот сделал после победы над соотечественником Фрэнсисом Тиафо: Новак сделал вид, будто говорит по телефону и кладет трубку.

Финал между Медведевым и Джоковичем пройдет в воскресенье, 10 сентября. Соперники встретятся в 15-й раз: ранее девять побед в очных встречах одержал сербский теннисист, пять раз сильнее был Медведев, в том числе в финале US Open-2021.

Даниил Медведев после победы над Карлосом Алькарасом в&nbsp;полуфинале&nbsp;US Open в&nbsp;Нью-Йорке. «Испанцы могут идти спать». Медведев пробился через Алькараса в финал с Джоковичем

US Open
Новак Джокович
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