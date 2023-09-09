Тренер Медведева — о матче с Алькарасом: «Не могу точно оценить, насколько это важная победа»

Тренер Даниила Медведева Жиль Сервара поделился мнением о победе россиянина в полуфинале US Open над испанцем Карлосом Алькарасом (7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3).

«Я думаю, что не могу точно оценить, насколько это важная победа. Такие победы влияют на карьеру, они остаются в голове на остаток сезона, на следующий сезон. Он знает, что он это сделал, и эта победа поможет обрести уверенность, почувствовать, что он один из лучших. Даниил и так знает, что он один из лучших, но есть разница между топ-5, топ-3 и тем, чтобы быть первым», — приводит слова Сервара ТАСС со ссылкой на пресс-конференцию после матча.

Финал между Медведевым и Джоковичем пройдет в воскресенье, 10 сентября. Соперники встретятся в 15-й раз: ранее девять побед в очных встречах одержал сербский теннисист, пять раз сильнее был Медведев, в том числе в финале US Open-2021.