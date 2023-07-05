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«Большой шлем»

Сегодня, 10:53

Эверт в эфире ESPN сказала, что Рыбакина переехала не в Казахстан, а «в Касаткину»

Ана Горшкова
Корреспондент
Елена Рыбакина.
Фото Global Look Press
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18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», комментатор ESPN Крис Эверт допустила оговорку во время трансляции матча между Еленой Рыбакиной из Казахстана и американкой Шелби Роджерс в первом круге Уимблдона-2023.

«Рыбакина — русская. Она выступала за Россию, а затем переехала в Касаткину», — сказала Эверт. Ее сразу поправил второй комментатор, а Эверт признала ошибку и извинилась.

Позже на эту ситуацию отреагировала россиянка Дарья Касаткина. Она написала в соцсетях: «Они только что создали новую страну».

Рыбакина в первом круге обыграла американку Шелби Роджерс со счетом 4:6, 6:1, 6:2. Во втором круге действующая чемпионка Уимблдона встретится с победительницей пары Ализе Корне (Франция) — Нао Хибино (Япония).

Источник: Сетка Уимблдона
Теннис
Уимблдон
Елена Рыбакина
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