Эверт в эфире ESPN сказала, что Рыбакина переехала не в Казахстан, а «в Касаткину»

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», комментатор ESPN Крис Эверт допустила оговорку во время трансляции матча между Еленой Рыбакиной из Казахстана и американкой Шелби Роджерс в первом круге Уимблдона-2023.

«Рыбакина — русская. Она выступала за Россию, а затем переехала в Касаткину», — сказала Эверт. Ее сразу поправил второй комментатор, а Эверт признала ошибку и извинилась.

Позже на эту ситуацию отреагировала россиянка Дарья Касаткина. Она написала в соцсетях: «Они только что создали новую страну».

Рыбакина в первом круге обыграла американку Шелби Роджерс со счетом 4:6, 6:1, 6:2. Во втором круге действующая чемпионка Уимблдона встретится с победительницей пары Ализе Корне (Франция) — Нао Хибино (Япония).