Гауфф прошла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», обыграв Шмидлову

Сегодня, 18:54
Американская теннисистка Коко Гауфф обыграла словачку Анну-Каролину Шмидлову в четвертом круге «Ролан Гаррос» — 7:5, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 31 минуту. Гауфф ни разу не подала на вылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Шмидловой 1 эйс, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.
В четвертьфинале турнира Гауфф сыграет с победительницей матча Ига Свентек (Польша, 1) — Леся Цуренко (Украина).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Коко Гауфф (США, 6) — Анна Шмидлова (Словакия) — 7:5, 6:2