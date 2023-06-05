Рууд обыграл Харри и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Норвежский теннисист Каспер Рууд обыграл чилийца Николаса Харри в четвертом круге «Ролан Гаррос» — 7:6 (7:3), 7:5, 7:5.

Встреча продлилась 3 часа 22 минуты. Рууд сделал 10 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Харри 11 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 17.

В четвертьфинале турнира Рууд сыграет с победителем матча Хольгер Руне (Дания, 6) — Франсиско Черундоло (Аргентина, 23).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Каспер Рууд (Норвегия, 4) — Николас Харри (Чили) — 7:6 (7:3), 7:5, 7:5