Рууд обыграл Харри и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Сегодня, 17:17
Норвежский теннисист Каспер Рууд обыграл чилийца Николаса Харри в четвертом круге «Ролан Гаррос» — 7:6 (7:3), 7:5, 7:5.
Встреча продлилась 3 часа 22 минуты. Рууд сделал 10 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Харри 11 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 17.
В четвертьфинале турнира Рууд сыграет с победителем матча Хольгер Руне (Дания, 6) — Франсиско Черундоло (Аргентина, 23).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Каспер Рууд (Норвегия, 4) — Николас Харри (Чили) — 7:6 (7:3), 7:5, 7:5