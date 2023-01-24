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«Большой шлем»

Сегодня, 08:49

Хачанов вышел в полуфинал Australian Open после отказа Корды продолжить матч

Сергей Разин
корреспондент
Карен Хачанов.
Фото Reuters
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Российский теннисист Карен Хачанов в 1/4 финала Australian Open обыграл американца Себастьяна Корду.

Матч завершился со счетом 7:6 (7:5), 6:3, 3:0 после того, как Корда отказался продолжить встречу. На счету 26-летнего россиянина 12 эйсов и 4 реализованных брейк-пойтна из 10.

Хачанов вышел в полуфинал турнира, где встретится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Иржи Лехечка (Чехия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Карен Хачанов (Россия, 18) — Себастьян Корда (США, 29) — 7:6 (7:5), 6:3, 3:0 отказ 2-го игрока

Карен Хачанов
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