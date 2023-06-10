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Сегодня, 20:12

Свентек — после победы на «Ролан Гаррос»: «Меня поразило разнообразие игры Муховой на корте»

Ана Горшкова
Корреспондент
Ига Свентек.
Фото Reuters
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Первая ракетка мира Ига Свентек прокомментировала победу на «Ролан Гаррос».

В финале она обыграла чешку Каролину Мухову (6:2, 5:7, 6:4).

«Моя команда подтвердит, что после нашего первого матча я знала, что мы будем проводить такие трудные финалы. Меня поразило твое разнообразие на корте. Надеюсь, у нас будет еще много финалов. Спасибо вам огромное. Простите, что я такая заноза в... Постараюсь быть лучше. Да, мы выиграли этот турнир, но было непросто. Я очень рада, что сейчас мы можем быть довольны и праздновать. Спасибо вам. Мне нравится быть здесь, на «Ролан Гаррос». В принципе, это мое любимое место в туре», — сказала Свентек на награждении.

Польская теннисистка во время церемонии награждения уронила крышку от кубка «Ролан Гаррос». Для первой ракетки мира это третий титул в 2023 году и третья победа на Открытом чемпионате Франции.

Теннис
Roland Garros
Ига Свентек
Каролина Мухова
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