Свентек уронила крышку от кубка «Ролан Гаррос», когда подняла его после победы

Польская теннисистка Ига Свентек во время церемонии награждения уронила крышку от кубка «Ролан Гаррос».

Она взяла награду и начала трясти ее над головой из-за чего крышка упала.

После этого глава Федерации тенниса Франции Жиль Мореттон поднял крышку и положил ее обратно. Но первая ракетка мира снова ее сняла, чтобы потрясти трофеем.

Жиль Мореттон возвращает крышку на кубок «Ролан Гаррос». Фото AFP

В финале «Ролан Гаррос» 22-летняя спортсменка Свентек обыграла Каролину Мухову (6:2, 5:7, 6:4). Для нее это третий титул в 2023 году и третья победа на «Ролан Гаррос»: ранее она побеждала в 2020 и 2022 году.