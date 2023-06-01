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Сегодня, 19:18

Карацев проиграл Тиафо во втором круге «Ролан Гаррос»

Ана Горшкова
Корреспондент
Аслан Карацев.
Фото Reuters
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Российский теннисист Аслан Карацев проиграл американцу Фрэнсису Тиафо во втором круге «Ролан Гаррос».

Матч завершился со счетом 6:3, 3:6, 5:7, 2:6. Спортсмены провели на корте 2 часа 43 минуты.

62-я ракетка мира Карацев 12 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. 12-я ракетка мира Тиафо 10 раз подал навылет, допустил 2 двойные и реализовал 6 брейк-пойнтов из 14.

22-летний американец впервые вышел в третий круг «Ролан Гаррос». В следующем раунде Тиафо сыграет с победителем матча Александр Зверев (Германия, 22) — Алекс Молчан (Словакия).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49?600?000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Фрэнсис Тиафо (США, 12) — Аслан Карацев (Россия, Q) — 3:6, 6:3, 7:5, 6:2

Теннис
Roland Garros
Аслан Карацев
12
33
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